Экономист рассказал, чем грозит запрет импорта рыбы из Японии Экономист Разуваев: запрет на ввоз японской рыбы не скажется на внутреннем рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки рыбы из Японии занимают очень незначительную долю в российском импорте, поэтому запрет на ввоз скажется минимально или вовсе не скажется на внутреннем рынке, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, возможно, стоит ожидать повышения цен, однако рост будет небольшой.

На фоне ограничений импорта рыбы и морепродуктов из Японии можно ожидать повышения цен, в том числе и на отечественную продукцию, но рост будет небольшой. Дело в том, что поставки из Японии занимают весьма незначительную долю в российском импорте. И поэтому, в частности, переживать из-за возможного дефицита продукции также не приходится, — объяснил Разуваев.

Власти РФ ввели соответствующую меру в качестве предосторожности, объяснил эксперт. В океан была сброшена вода с японской атомной станции. Было бы странно, если бы Россия согласилась закупать такую продукцию, заключил эксперт.

О временном запрете на поставки морепродуктов из Японии было объявлено 16 октября. В Россельхознадзоре отметили, что соответствующее решение будет действовать, пока Токио не предоставит исчерпывающую информацию о безопасности продуктов водного промысла. Ранее такие же ограничительные меры ввел Китай.