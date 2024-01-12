Экономист раскрыл, какую выгоду Россия может получить от конфликта в Йемене Экономист Салихов: конфликт в Йемене может принести выгоду бюджету России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский нефтегазовый бюджет может оказаться в выигрышном положении из-за конфликта в Йемене, заявил РИА Новости директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, произошедшее рискует вызвать рост стоимости энергоресурсов. При этом эксперт отметил, что резкий взлет цен маловероятен.

Если начало военной операции против хуситов приведет к дальнейшей эскалации и к участию в военных действиях других стран Ближнего Востока, к примеру Ирана, на стороне хуситов, то тогда можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть из-за возможных перебоев с поставками и отрицательного воздействия на мировую торговлю. Однако пока этот сценарий рынок рассматривает как менее вероятный, — заявил Салихов.

Отрицательное воздействие на мировую торговлю и рост цен в случае с РФ можно рассматривать как положительный фактор, считает эксперт. По его словам, если события развернутся именно таким образом, то российские нефтяные компании окажутся в плюсе.

Экономист Василий Колташев при этом заявил, что конфликт в Йемене ставит Запад в стрессовую ситуацию, которая выгодна России и другим странам БРИКС. Западные рынки в связи с произошедшим рискуют ослабнуть, что подстегнет экономический рост членов организации, считает эксперт.