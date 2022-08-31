Экономист: падение экономики и ее рост начинаются в головах Экономист Галушка: прогнозы о падении российской экономики создают неверный дискурс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение экономики, как и ее рост, начинается в головах, заявил в интервью ИА SM-News заместитель секретаря Общественной палаты России, экономист Андрей Галушка. По его словам, у России огромный потенциал экономического роста, а пассивное прогнозирование вместо целевой организации роста навязывает неверный дискурс.

Падение экономики начинается в головах. А потом из-за этих голов проецируется в реальную действительность. Рост тоже начинается в головах. Разруха, как и победа, в экономической войне тоже начинается в головах. Если мы берем на вооружение бестолковые модели экономики — будет падение. Берем толковые — будет рост​, — утверждает экономист.

Также Галушка подчеркнул, что реальные темпы падения российской экономики отличаются от спрогнозированных в четыре раза. По его словам, в конце февраля — начале марта обещалось сокращение экономики то на 15, то на 20%, но сейчас — лишь 4-5%. Он напомнил, что в истории страны были примеры, когда в условиях еще больших санкций, чем сейчас, Россия показала мировой рекорд по темпу роста экономики.

В Британских СМИ ранее назвали три причины устойчивости российской экономики. Как пишет британский журнал The Economist, первый фактор — это грамотные действия Центробанка, которые не допустили экономического коллапса. Второй фактор, пишет издание, уходит корнями в историю России. Только за последнюю четверть века страна переживает пятый экономический кризис, жители России научились приспосабливаться к подобным вызовам и трудностям. Третьим фактором была названа нефть. На ее добычу мало повлияли антироссийские санкции. Кроме того, с начала спецоперации ЕС закупил у России ископаемого топлива на $85 млрд.