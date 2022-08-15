Экономист отказался считать цены на газ в Европе предельными Замглавы ФНЭБ Гривач предрек ценам на газ в Европе стремительный рост ближе к зиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость газа в Европе давно превысила всех прогнозы, а к отопительному сезону они могут стать еще выше, заявил в разговоре с Lenta.ru замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он подчеркнул, что цены на газ еще не достигла предела.

Цены давно находятся за пределами экономической целесообразности для абсолютного большинства промышленных предприятий в Европе, — сказал эксперт.

Гривач убежден, что такие цены бьют по кошельку потребителя, и европейцы долго это терпеть не станут. Он подчеркнул, что в третьем квартале спрос на газ ниже, сравнительно с остальными, поэтому «о пределе говорить еще рано». К отопительному сезону, считает эксперт, цены серьезно вырастут.

Думаю, о пределе говорит еще рано, так как третий квартал традиционно является самым низким сезоном с точки зрения физических потребностей в газе. [Цены вырастут] особенно, если по тем или иным причинам возникнет дефицит, а европейские власти продолжат политику невмешательства в спотовые манипуляции, — добавил экономист.

Энергоэксперт Дмитрий Скрябин ранее заявил, что цены на газ в Европе продолжат расти из-за опасений европейцев, что поставки российского топлива не вернутся к прежним значениям, стоимость горючего может побить исторический рекорд, считает он. Эксперт добавил, что это не единственная причина тенденции к росту стоимости энергоресурсов.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.