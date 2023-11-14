Экономист оценил возможность выплаты 13-й пенсии россиянам Экономист Беляев усомнился в выплате 13-й пенсии до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неработающим пенсионерам вряд ли стоит ждать выплаты 13-й пенсии до конца 2023 года, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, к новогодним праздникам стоит доплатить если не весь размер пенсии, то хотя бы частичную компенсацию в размере 10–20 тысяч рублей.

Я думаю, вряд ли уже будет принято это решение, сошлются на целый ряд обстоятельств, начиная с того, что нет денег, а может сошлются, что недостаточно времени для принятия решения, хотя если бы хотелось... Можно было бы принято быстро. Это не такое хитрое решение, которое требует глубокой проработки. Может быть, стоит выплачивать если не всю 13-ю пенсию, а хотя бы частичную компенсацию в виде твердой суммы для социальной справедливости. Какой-то вариант можно найти, чтобы людям облегчить время инфляции, — считает Беляев.

Он отметил, что с экономической точки зрения более оправданы выплаты 13-й зарплаты не к Новому году, а ко дню рождения. Таким образом, речь может идти не о залповом сбросе денег на рынке, что, в свою очередь, позволило бы более равномерно распределить суммы по всему году.

На мой взгляд, это решение вряд ли будет положительным, даже в форме положительного бонуса в размере не очень большой суммы 10–20 тысяч рублей. Даже на это надеяться вряд ли стоит, — подытожил Беляев.

В сентябре вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил внести законопроект о предоставлении россиянам дополнительной пенсии, которая будет выплачиваться 13-й раз в году накануне дня рождения. По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том же размере, что и основные. Экономист и финансовый аналитик рассказал Александр Разуваев заявил, что неработающим пенсионерам выплатят 13-ю пенсию до конца 2023 года.