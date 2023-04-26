Экономист оценил указ Путина об ответном изъятии иностранных активов Экономист Дудчак назвал президентский указ об ответном изъятии иностранных активов правильным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Указ президента РФ Владимира Путина об ответном изъятии иностранных активов является правильным и важным, такое мнение высказал «360» экономист Александр Дудчак. По словам эксперта, необходимость такой меры объясняется неоправданно агрессивным поведением иностранных недружественных стран, активно и неправомерно занимающихся изъятием российской зарубежной собственности. Экономист назвал такие действия настоящим грабежом и рейдерским захватом, которые творятся в нарушение всех международных норм и законов.

Дудчак при этом пояснил, что одно дело, когда ограничения вводятся в отношении частных лиц, заработавших капиталы в России и выведших средства из страны, а другое — когда арестовывают активы государственных структур или компаний. По словам эксперта,

Нам нужно отвечать таким же образом, чтобы они не смогли вывести спокойно свои средства из России или могли вообще вернуться. В целом это важная и полезная инициатива, — резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ о противодействии в случае конфискации российских активов за границей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что целью указа является создание компенсационного фонда в ответ на конфискацию российских активов.