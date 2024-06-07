Экономист рассказал, как радикально снизить зависимость России от импорта Экономист Коган: снизить зависимость от импорта могут льготы и поддержка бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы, согласно поручению президента РФ, снизить долю импорта в экономике России до 17% ВВП к 2030 году, необходима поддержка государства, заявил NEWS.ru экономист Евгений Коган. По его словам, необходимо стимулировать собственное производство, в том числе за счет льгот и программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Нужно стимулировать собственное производство, давать ему льготы очень большие и помогать местным отраслям развиваться. Необходимы программы поддержки малого и среднего бизнеса, нужны дешевые кредиты, — сказал эксперт.

По его словам, развитие собственной промышленности требует огромных усилий. Также необходима качественная работа огромного количества коллективов и конструкторских бюро и заводов, которые производят электронику и собственное программное обеспечение.

Ранее в рамках выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики опережают среднемировые. Глава государства отметил, что Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию.