Экономист оценил перспективы строительства моста на Сахалин Экономист Кульбака: строительство моста на Сахалин станет провальным проектом

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Сахалин в перспективе не будет играть большой роли в развитии России, поэтому в строительстве моста на остров нет необходимости, предположил экономист кандидат экономических наук Николай Кульбака. Эксперт добавил, что строительство моста на Сахалин будет более затратным, чем постройка Крымского моста.

На мой взгляд, строительство моста на Сахалин абсолютно бессмысленное. Сахалин — это все-таки очень маленькая часть российской экономики. Там небольшие объемы производства и нет вероятности того, что остров будет играть большую роль в развитии страны. Этот проект будет сложнее реализовать, в сравнении с Крымским мостом. Многие эксперты отмечали, что мост на Сахалин будет более затратным, так как там гидрологические и природные условия хуже, — рассказал Кульбака.

Экономист отметил, что Россия нуждается в большом количестве инфраструктурных проектов. По его мнению, прежде всего необходимо сконцентрироваться на дорожном строительстве.

Пока мы занимаем девятое место в Европе по длине сети автомобильных дорог. Их строительство куда больше бы повлияло на развитие бизнеса и промышленности во всех регионах, — заключил Кульбака.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что надо связать остров Сахалин с материком с помощью моста. По словам главы государства, этот вопрос требует проработки.

Проект строительства моста на Сахалин обсуждается в России более 20 лет. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о постройке моста между островом и материковой частью страны еще в 2018 году. В программе развития РЖД до 2025 года было заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода.