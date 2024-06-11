Экономист оценил, как повышение МРОТ отразится на зарплатах россиян Экономист Ляшок: повышение МРОТ несильно повлияет на зарплаты россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение минимального размера оплаты труда, анонсированное президентом России Владимиром Путиным, не окажет большой эффект на зарплаты граждан, рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института прикладных экономических исследований Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, в этом вопросе важно соотношение МРОТ и средней заработной платы.

В данном случае важен не сам показатель МРОТ в абсолютном выражении, а его соотношение со средними, а точнее даже медианными заработными платами. Этот показатель называется индекс Кейтса. Чем он выше, тем больше влияние МРОТ оказывает на экономику, например снижая зарплатное неравенство, — объяснил Ляшок.

Экономист предположил, что в будущем МРОТ в России будет индексироваться на рост заработных плат. По этой причине размер выплат не должен измениться.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что со следующего года минимальный размер оплаты труда увеличится на 15%. Он уточнил, что МРОТ превысит 22 тысячи рублей. По словам Мишустина, к 2035 году минимальной оплаты труда составит уже не менее 35 тысяч в месяц.