Экономист объяснил, на какой резерв России надавили в 13-м пакете санкций Экономист Зубец: в новом пакете санкций ЕС давит на партнеров России за границей

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Новый пакет антироссийских санкций не содержит секторальных ограничений и направлен против отдельных компаний и людей, однако этими рестрикциями Запад давит на один из резервов России, рассказал директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец в беседе с «Российской газетой». Речь идет о некоторых компаниях из Индии, Китая и стран Персидского залива, которые ранее помогали РФ обходить ограничения, объяснил эксперт.

Давление на партнеров России за границей — один из тех резервов, который у них остался, и это серьезный инструмент. Впрочем, критического ущерба и эти меры не нанесут, а наоборот, усилят стимул для развития производства внутри страны, — рассказал Зубец.

Компаниям, продающим товары двойного назначения, придется искать новые каналы сбыта и менять логистику. По словам эксперта, цены могут повыситься только на штучную и эксклюзивную продукцию, однако массовый сегмент почти не будет затронут.

Ранее американские СМИ заявили, что новые санкции вряд ли пошатнут экономику России. Несмотря на обещания Белого дома о «сокрушительном» для РФ эффекте рестрикций, ее экономика в 2024 году, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики Франции, Великобритании и Германии, пишут они.