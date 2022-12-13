Экономист назвал способ сократить показатели смертности мужчин Экономист Антонов: изменив поведение мужчин в России, можно сократить их смертность

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мужчины в России в среднем живут 64 года, что на 12 лет меньше, чем женщины, продолжительность жизни которых составляет 76 лет, рассказал «Радио 1» экономист Анатолий Антонов. Разницу в пять лет можно объяснить природными различиями, тогда как оставшийся разрыв обусловлен социальными факторами, уточнил эксперт. По его мнению, сократить смертность российских мужчин можно, изменив их поведение.

На данный момент мужчины вышли на 64 года, а женщины — на 76 лет. <...> Мужчины не берегут себя. Ложную мужскую доблесть и поведение мужчин нужно менять! — заявил Антонов.

Он отметил, что в отличие от мужчин женщины, благодаря материнству, настраиваются на долгую жизнь, они тщательнее заботиться о себе, чтобы увидеть, как вырастут их дети. При этом мужчины такого инстинкта не имеют и заботятся о себе хуже.

Экономист рассказал, что к 2019 году России удалось выйти на уровень среднемирового показателя продолжительности жизни в 72,5 года по обоим полам до того, как пандемия COVID-19 нарушила этот прогресс. Главной целью правительства в области повышения данного показателя, по словам эксперта, было сокращение разрыва между мужчинами и женщинами.

Демограф Александр Синельников ранее рассказал, что численность населения России в течение 30–40 лет действительно может сократиться до 110–120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас.