Экономист назвал последствия выхода России из МВФ Экономист Беляев: члены МВФ не последуют за Россией в случае ее выхода

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Выход России из Международного валютного фонда (МВФ) не гарантирует, что остальные государства тоже выйдут из организации, это скорее искусственное построение событий, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом он отметил, что специализированная организация ООН не принесла никакой пользы для России, даже скорее наоборот.

МВФ предназначался для регулирования фиксированных курсов. Когда страны перешли на плавающие валютные курсы, его основная функция отпала, а МВФ, по сути, превратился в международную банковскую организацию, которая давала странам кредиты для улучшения своей экономики. <...> Если Россия выйдет из МВФ, не факт, что остальные государства тоже выйдут из организации. Это скорее искусственное построение событий, — отметил эксперт.

Беляев напомнил, что правительство США приняло закон о возможности конфискации российских активов. У России есть деньги МВФ, так называемые специальные права заимствования. При этом в Москве уже заявили, что РФ может перестать выполнять обязательства перед организацией.

Мы использовали свое участие в МВФ для серьезного ответа коллективному Западу. А выходить из МВФ — ни жарко, ни холодно, — подытожил Беляев.

Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что главные акционеры МВФ опасаются последствий выхода Москвы из организации. Предполагается, что за РФ могут последовать другие страны. По его словам, такой исход лишил бы организацию глобального статуса.