Экономист назвал новые санкции ЕС, которые могут угрожать России

Евросоюз готовит новые санкции против России. При этом европейские власти могут сделать официальными неформальные антироссийские меры, в частности, запретить перечислять деньги из ЕС в РФ, в том числе для физлиц, заявил в беседе с «ПолитРоссией» глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

По словам эксперта, в ряде европейских стран введён запрет на получение переводов из России. Сейчас россияне могут перечислять средства в Европу, но не более $10 тысяч, однако некоторые банки не принимают даже эти суммы.

Средства проверяют, а затем отправляют обратно. Просто из-за того, что они из России, — объяснил Делягин.

Экономист также рассказал о бизнесменах из Италии, которые в Кургане покупали радиаторы для своей продукции, но итальянские банки отказались принимать платежи для российской стороны. Это, по сути, свидетельствует о запрете на экспорт из России, подчеркнул Делягин.

Ранее сообщалось, что Франция предлагает обсудить на европейском уровне вопрос введения новых санкций против России. Как заявил президент страны Эммануэль Макрон, в вопросе очередных ограничений в отношении Москвы необходимо «продвинуться» дальше, запретив России поставлять нефть и уголь в Европу.