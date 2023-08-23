Экономист назвал октябрьское выступление Путина судьбоносным для всего мира Экономист Хазин назвал октябрьское выступление Путина судьбоносным для мира

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС/Kremlin.ru

Октябрь нынешнего года станет ключевым периодом для всего мира, считает российский экономист Михаил Хазин. В беседе с «Царьградом» он рассказал, что грядущей осенью произойдет ряд важных событий, определяющих дальнейшие векторы развития, и одним из таких событий обещает стать выступление президента России Владимира Путина.

Я не политолог, я не буду разбирать, пойдет Путин на выборы или нет, но понятно, что картина должна проясниться в октябре, — отметил эксперт.

Он добавил, что в середине осени в России будет сформирована и публично озвучена конфигурация президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года. Что касается выборов президента США, то главной интригой является вопрос, посадят ли в тюрьму одного из основных кандидатов на этот пост Дональда Трампа или нет.

Этот вопрос тоже должен быть решен в октябре, — пояснил экономист.

Ранее американист Борис Макаренко заявил, что раскол среди спонсоров Республиканской партии в США — не метания, а характерное для них поведение до начала праймериз перед президентскими выборами. По его словам, спонсоры финансируют разных кандидатов, чтобы создать атмосферу настоящей конкуренции и проверить на прочность участников выборов. Однако в глобальном смысле их мнение не играет решающую роль в выборе кандидата от партии.