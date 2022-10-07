Экономист Лосев: Россия могла бы победить Украину за один день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может победить Украину за один день, уничтожив критическую инфраструктуру даже без применения оружия массового поражения, заявил экономист Александр Лосев в беседе с ИА SM.News. По его словам, реальные действия еще не начинались, поскольку Россия встроена в глобальную экономику и просто так разорвать все связи сложно, кроме того, существуют еще и причины гуманитарного характера.

Мы этого не делаем по каким-то причинам. Скорее всего, по гуманитарным, а может, и еще по каким-то. Но это можно сделать в любой момент, и все, дальше уже не будет у них никакой возможности сопротивляться и привозить американскую технику. Это один день и все, — заявил эксперт.

Лосев уточнил, что экономика России была встроена в глобальную 30 лет и порвать все связи в одночасье трудно. Именно поэтому Москва не прибегает к более решительным действиям в ходе украинского конфликта.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что Россия способна применить ядерное оружие только в том случае, если против государства или его союзников будет использован арсенал массового уничтожения или если под угрозой окажется само существование страны. Он напомнил, что такой порядок изложен в Военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».