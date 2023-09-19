Экономист оценил слова Буданова о крахе российской экономики Экономист Лизан: российская экономика имеет достаточный запас прочности

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Российская экономика имеет достаточный запас прочности и различные возможности для стабилизации в долгосрочной перспективе, заявил NEWS.ru экономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Так он прокомментировал предположения главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что экономика России якобы рухнет не позднее 2025 года.

Если исходить только из того, что дефицит в российском бюджете можно было бы закрывать лишь за счет средств из Фонда национального благосостояния, то прогноз Буданова имел бы смысл. Однако у нас есть и другие варианты, откуда брать деньги, — пояснил Лизан.

Он отметил, что многие страны для покрытия дефицита бюджета используют систему заимствования и кредитования. Это характерно и для развитых стран, которые живут в такой ситуации годами и десятилетиями.

Никто не мешает для покрытия дефицита заниматься заимствованиями. Многие страны десятилетиями живут в условиях дефицита бюджета, а иногда и дефицита текущего счета. То есть их бюджет не просто тратит больше, чем эти страны могут себе позволить, но они еще и товары импортируют больше, чем экспортируют. И таких стран очень много, и никто не говорит, что их экономика рухнула, — пояснил Лизан.

По его словам, даже введенное западными странами эмбарго на ключевые российские товары не смогло нанести критического вреда экономике РФ.

При введении эмбарго на наш уголь и нефть сначала приходилось отдавать их в Азию почти за полцены. Но сейчас мы видим, что переориентация произошла и скидки на уголь и нефть для Индии, Китая и других стран Востока либо минимальны, либо вообще отсутствуют. То есть ситуация выправилась, хоть и приходится больше платить за транспортировку на большие расстояния. Так что Буданов сознательно или нет выдает желаемое за действительное. И пытается сместить фокус внимания с проблемных для него вопросов — он же отказался комментировать ход контрнаступления ВСУ, — отметил Лизан.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью английскому еженедельнику The Economist предположил, что экономика России продержится не дольше, чем до 2025 года. Однако конкретных обоснований такого утверждения Буданов не привел.