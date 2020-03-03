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Следователи не обнаружили причинно-следственной связи между неуставными отношениями в воинской части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, и его поступком.

На суде над Русланом Мухатовым, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым, защита просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства его извинения и возмещение материального вреда потерпевшим, пишет «Чита.ру». На суде Мухатов...