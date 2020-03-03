Международное мероприятие традиционно проходит в апреле, но в 2020 году его решено отложить на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Вопрос уже согласован с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Новая дата будет определена исходя из того, как в мире будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-2019.
Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус, — написал Аксёнов в своём Facebook.
Как сообщал NEWS.ru ранее, Международная федерация хоккея (IIHF) отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса.