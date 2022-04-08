Экологи России попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами

Российское экологическое общество (РЭО) направило письмо в Минюст с просьбой проверить на предмет статуса иностранного агента Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Факт существования письма подтвердил председатель РЭО Рашид Исмаилов, сообщают «Ведомости».

РЭО в документе указало на «недружественные действия» Greenpeace и WWF в отношении экологической политики России. Как отметили российские экологи, эти организации формируют негативное общественное мнение о действии правительства в сфере охраны природы.

Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений, — сообщил Исмаилов.

По его словам, подобные действия негативно влияют на общественное мнение.

Как отметил исполнительный директора Greenpeace в России Сергей Цыпленков, обращение РЭО связано с изменением экологического законодательства. В стране планируется упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве.

По мнению Цыпленкова, требование признать Greenpeace и WWF иноагентами объясняется стремлением ослабить давление экологических НКО.

Депутат Александр Коган ранее сообщил, что на сегодня общественных инспекторов по охране окружающей среды в стране насчитывается лишь 456 человек. Парламентарий считает, что это «очень мало», учитывая, что к этой деятельности возник большой интерес в 2016–2017 годах, когда общественные экологические инспекторы только появились в России.