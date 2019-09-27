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Достижения российского президента Владимира Путина вызывают зависть у Запада, поэтому там продолжают оказывать давление на страну. Такое мнение высказал экс-глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун.

Он отметил, что глава государства «сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался». Именно это, по его словам, не даёт покоя политическим оппонентам Путина.

Бывший глава автогонок также выразил сожаление тем, что лидеру России «приходится заниматься слишком большим количеством вещей», которые не дают ему возможности реализовать весь потенциал.

Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо, — сказал Экклстоун в интервью ТАСС .

Он заверил, что это не реверанс уважения в адрес России, а его искреннее восхищение лидером России. При этом подчеркнул, что миру «надо еще несколько мистеров Путиных».

Экклстоун руководил «Формулой-1» с конца 1970-х до 2017 года.

Ранее, как писал News.ru, он заявил, что заслонил бы президента Путина от пули.