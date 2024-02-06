Экипажи Су-25 обрушили тепловые ловушки на позиции ВСУ и попали на видео Минобороны показало работу авиации ВС РФ на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Штурмовая авиация ВС России ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кадры успешной работы экипажа Су-25 ведомство показало в своем Telegram-канале.

Удар по позициям противника наносили экипажи самолетов Су-25 ВКС России. Применив авиационные средства поражения, «Грачи» выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, — добавили в МО.

До этого Минобороны России рассказало, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск. Такие «умные» фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Накануне ведомство сообщило, что на Краснолиманском направлении российские танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали район дислокации Вооруженных сил Украины. МО опубликовало видео, на котором показаны точечные удары Т-80БВМ по противнику.

Ранее артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра. В МО подчеркнули, что военные днем и ночью продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств и складов боеприпасов противника.