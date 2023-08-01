Экипаж танка «Алеша» пообещал разочаровать производителей Leopard и Abrams Экипаж танка «Алеша» заявил, что готов к прибытию Leopard и Abrams в зону СВО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Leopard 2

Экипаж танка «Алеша», прославившийся разгромом колонны бронетехники ВСУ, полностью готов к встрече с американскими M1 Abrams и немецкими Leopard, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. На видео, которое опубликовал журналист, один из танкистов открыто бросил вызов западным производителям бронетехники.

Хотелось бы <...> передать большой привет производителям Leopard. Скоро сюда прибудут Abrams, и с ними тоже познакомимся. Для них это не будет бесследно. Они будут разочарованы, — заявил офицер.

Комментируя распространившееся в Сети видео атаки на бронетехнику ВСУ, он подчеркнул, что у танкистов «каждый выезд такой», и записей с поля боя достаточно, просто их пока не публиковали.

Бой развернулся на Запорожском направлении. Танкисты атаковали целую колонну техники Вооруженных сил Украины, умело маневрируя и не позволяя противнику продвинуться вперед. Предположительно, в боестолкновении украинские войска потеряли несколько танков и бронемашин американского производства.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что героизм членов экипажа должен остаться на страницах учебников. По его словам, профессиональные действия бойцов вызывают справедливое чувство гордости.