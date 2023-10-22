Эффектный прилет «Ланцета» по украинской гаубице попал на видео

Фото: МО РФ

Военкор Александр Коц в Telegram-канале показал, как российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинскую гаубицу М-777 на правом берегу Днепра. За прилетом БПЛА последовала детонация расположенного вблизи боекомплекта, уточнил он.

Эффектный прилет «Ланцета» по гаубице М-777 на правом берегу Днепра. С последующей детонацией призывно разложенного вокруг БК, — написал Коц.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск России успешно поразили украинскую гаубицу на Донецком направлении. Удар был совершен по технике, переданной Вооруженным силам Украины американскими союзниками.

Гаубицу поразили операторы дронов-камикадзе «Ланцет», которых называют «иксоводами». Соответствующее прозвище они получили из-за крестообразного расположения крыльев беспилотника.

Морская авиация тем временем уничтожила безэкипажный катер украинской армии в акватории Черного моря. Беспилотник был обнаружен вечером 17 октября. По данным Министерства обороны России, его распознала авиации Черноморского флота. Информация о потерях Вооруженных сил Украины не приводилась.