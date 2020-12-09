Эффективности вакцины «Спутник V» повысили до 96,2%

https://static.news.ru/photo/dd137e4c-3acc-11eb-9066-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Предварительные данные по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельствуют, что эффективность препарата после введения первого компонента составляет 69,3%, после второго — 96,2%. Об этом сообщил член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев. Ранее в РФПИ заявляли, что эффективность препарата составляет 95%.

Если оценивать показатель эффективности на период до введения второго компонента, то он составил 69,3%. Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности составляет 96,2%, — цитирует ТАСС Хабриева.

На научно-методическом форуме он также пояснил, что показатель эффективности рассчитывается как отношение эффективности препарата между группой вакцинированных и теми, кто принял плацебо. По его словам, в случае увеличения срока перед введением второго компонента вакцины, её эффективность может ещё более увеличиться.

Результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины, — подчеркнул Хабриев.

Как писал NEWS.ru, индонезийская фармкомпания Bio Farma оценила эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac в 97%. Клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной специалистами китайской компании Sinovac Biotech, продемонстрировали её безопасность и способность создавать быстрый иммунный ответ.

В ходе испытаний было установлено, что у добровольцев, которые получили препарат, уровень антител был ниже, чем у переболевших коронавирусом. Тем не менее этого оказалось достаточно для защиты организма от инфекции.