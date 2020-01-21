Согласно данным ежегодного рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) эффективность администрирования снизилась в 53 субъектах Российской Федерации из 85.
Средний балл эффективности управления по сравнению с 2018 годом опустился с 0,619 до 0,595. За всю историю наблюдений, которая ведётся с 2016 года это — худший результат.
Авторы рейтинга, как
Исследователи считали показатели по трём блокам:
- социальный
- политико-управленческий
- финансово-экономический
Авторы рейтинга отметили, что показатели снизились по всем категориям по сравнению с прошлым годом. Но есть и регионы, которые улучшили свои позиции в списке. Как подметили специалисты АПЭК, именно эти регионы недавно возглавили назначенцы президента России Владимира Путина.
Как писал NEWS.ru, ранее глава страны назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
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