«Феномен Левши» назвали шансом России при новой глобализации Декан МГУ Аузан: России при новой глобализации поможет феномен Левши

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Мир пройдет через рецессии, после которой начнется процесс новой глобализации, заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью РБК. Тогда, по его словам, России мог бы пригодиться характерный для нее «феномен Левши» — свойственная россиянам способность «хорошо делать нестандартные вещи».

Глобализация вернется. Мой прогноз в том, что мир пройдет через рецессию в ближайшее время. А вот после рецессии начнется процесс глобализации, новый виток, прилив, — говорит он.

Ранее обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Щесняк заявил, что Россия смогла выдержать санкционное давление Запада и показала устойчивость. По его мнению, попытка США и Европы «нокаутировать» российскую экономику не удалась. Журналист добавил, что в подобных противостояниях всегда побеждает тот, кто «выдержит дольше всех», а не тот, кто сильнее бьет. Однако, полагает Щесняк, страны Запада уже не поменяют свою политику и продолжат вести «глобальную экономическую войну».

Перед этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российского ВВП. Заявление он сделал на фоне новости о согласовании 12-го пакета санкций в отношении Москвы. Медведев отметил, что российский ВВП вырос на 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и на 7,8% — во втором.