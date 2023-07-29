Единую электронную визу запустят в России 1 августа МИД РФ: запуск единой электронной визы в России состоится 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единая электронная виза для граждан иностранных государства будет запущена в России 1 августа в 10:00 мск, сообщает Telegram-канал консульского департамента МИД РФ. Ее можно будет оформить на сайте electronic-visa.kdmid.ru. Там ведется обратный отсчет до старта сервиса.

Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 г. в 10:00 по московскому времени, – сообщается на главной странице ресурса.

Ранее поддержать запуск электронных виз в России 1 августа попросила президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова. Путин одобрил этот вариант. По информации Минэкономразвития, срок оформления визы будет составлять до шести дней с момента подачи заявления. Стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит $52.

Закон, предусматривающий оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, был принят в России в 2020 году. Позднее в список было предложено включить также Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Изначально планировалось, что оформлять такие визы начнут с 2021 года, но из-за пандемии правительству пришлось отложить запуск новой системы. Осенью 2022 года Владимир Путин поручил правительству, МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронных виз для граждан стран, не включенных в список недружественных.

Ранее сообщалось, что власти Индии разрешили россиянам с электронной визой находиться в стране до 180 дней в течение одного календарного года, что является максимально возможным сроком нахождения на территории страны.