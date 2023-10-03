Единоросс связал фейк о краже золотых часов с выборами в Якутии «КП-Якутия»: Борбуев опроверг кражу золотых часов и связал фейк с выборами

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Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Якутии Спиридон Борбуев опроверг потерю золотых часов и знакомство с молодым человеком по имени Иван, сообщает «КП-Якутия». Он отметил, что действительно приехал в Москву 1 октября по делам. По мнению единоросса, фейк о пропаже часов могли запустить специально к выборам главы Верхневилюйского района в Якутии, которые пройдут 19 ноября.

Действительно, живу в гостинице, но ни с кем не знакомился и ничего не терял. Это натуральный фейк, скорее всего, к выборам главы (Верхневилюйского района) устраняют конкурентов, — сказал Борбуев.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что у Борбуева украли золотые часы в Москве. Канал отмечает, что накануне он познакомился в интернете с молодым человеком по имени Иван и провел с ним вечер в гостинице. Борбуев приехал в Москву по делам. По данным Baza, он рассказал полицейским, что в тот вечер выпивал с Иваном, а когда молодой человек ушел, обнаружил, что у него пропали золотые часы и кошелек, в котором лежала 21 тысяча рублей.

Позднее полицейские нашли часы в чехле, пишет канал. При этом Baza добавляет, что у единоросса не нашли кошелек. По словам Борбуева, которые приводит канал, молодой человек, который приходил к нему в гостиницу в Москве, мог унести кошелек, когда владелец выходил за водой.