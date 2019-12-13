https://static.news.ru/photo/3698357e-1df6-11ea-a20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt, www.imago-images.de

Координационный совет думской фракции ЕР одобрил поправки в КоАП, позволяющие штрафовать иностранные средства массовой информации за нарушение избирательного законодательства России.

По словам первого замглавы партии Адальби Шхагошева, при одобрении законопроекта к административной ответственности можно будет привлекать Google, Facebook и YouTube, передаёт «Интерфакс».

Шхагошев рассказал, что штрафы для юрлиц, коими являются иностранные СМИ, могут составить 2,25–3,38 млн рублей или до 4% их годового оборота за прошлый год, в зависимости от того, какая сумма больше.

Как писал NEWS.ru ранее, поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии.