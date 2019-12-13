Координационный совет думской фракции ЕР одобрил поправки в КоАП, позволяющие штрафовать иностранные средства массовой информации за нарушение избирательного законодательства России.
По словам первого замглавы партии Адальби Шхагошева, при одобрении законопроекта к административной ответственности можно будет привлекать Google, Facebook и YouTube,
Шхагошев рассказал, что штрафы для юрлиц, коими являются иностранные СМИ, могут составить 2,25–3,38 млн рублей или до 4% их годового оборота за прошлый год, в зависимости от того, какая сумма больше.
Как писал NEWS.ru ранее, поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии.
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