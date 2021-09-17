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Михаил Щипанов
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Партия «Единая Россия» лидирует в 188 одномандатных округах. Такие данные после обработки 35% протоколов приводит ЦИК.
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Китайские дипломаты, выступавшие в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму РФ, дали высокую оценку прошедшему мероприятию. Об этом сообщает посольство Китая в России.
Как заявили представители китайской стороны, после тщательного изучения подготовки к организации выборов и участков для голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями они сделали вывод, что выборы в Думу...
«Единая Россия» лидирует на выборах в 188 одномандатных округах