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«Единая Россия» лидирует на выборах в 188 одномандатных округах

01:55, 20 сентября 2021
«Единая Россия» лидирует на выборах в 188 одномандатных округах Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
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Партия «Единая Россия» лидирует в 188 одномандатных округах. Такие данные после обработки 35% протоколов приводит ЦИК.

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