«Единая Россия» лидирует на выборах в 188 одномандатных округах

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Китайские дипломаты, выступавшие в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму РФ, дали высокую оценку прошедшему мероприятию. Об этом сообщает посольство Китая в России.

Как заявили представители китайской стороны, после тщательного изучения подготовки к организации выборов и участков для голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями они сделали вывод, что выборы в Думу...