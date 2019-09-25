https://static.news.ru/photo/29b3f160-dfa1-11e9-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кабмин Великобритании вновь внесёт в парламент предложение о досрочном проведении всеобщих выборов. Информацию об этом озвучил генпрокурор Соединённого королевства Джеффри Кокс, выступая в возобновившем работу парламенте.

Он ответил вопросом на вопрос парламентариев о том, не считает ли он, что британский премьер Борис Джонсон должен уйти в отставку, передаёт РИА Новости .

Могу ли я призвать её (королеву. — News.ru) тогда принять меры для того, чтобы мы поддержали предложение о выборах, которое будет внесено в палату общин в ближайшее время? — сказал Джеффри Кокс.

Джонсон уже дважды предлагал парламенту провести выборы, но не смог найти поддержку депутатов. Для этого предложение должно набрать две трети голосов парламентариев.

Именно генпрокурор заверил Джонсона в том, что приостановка работы парламента законна, после чего премьер-министр попросил королеву Елизавету II объявить соответствующую процедуру, которую судьи Верховного суда признали незаконной 24 сентября, после чего парламент возобновил работу.

Как писал News.ru, 25 сентября Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк. По некоторым данным, он уже связался с королевой Елизаветой II, однако неизвестно, принёс ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.