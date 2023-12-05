Джабаров назвал предательским предложение Явлинского помирить РФ и Украину

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров

Идея основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского помирить Россию и Украину по примеру Эльзаса является неразумной, потому что эти случаи нельзя сравнивать, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, данное предложение является предательским. Сенатор отметил, что подобные мнения стали чаще звучать от либералов и неолибералов, которые призывают помириться с Западом.

У нас другая ситуация. Идет жесткое противостояние с неонацистским государством. Как можно примириться с неонацизмом, который постоянно готовится нанести нам удар в спину? Мы все время чувствуем, что эта страна враждебна, готова вступить в НАТО, дать свою территорию под новые натовские базы. Я думаю, эти предложения по разрешению конфликта являются предательскими. Мы знаем, чем это заканчивается. Нас уже обманывали не раз, — сказал Джабаров.

Как отметил сенатор, когда был создан Европейский союз, для Германии и Франции вопрос Эльзаса действительно был непринципиален. Джабаров напомнил, что в Италии есть регионы, которые раньше принадлежали Австрии, и сейчас для австрийцев тоже нет проблем, что они являются гражданами Италии. Сенатор выразил надежду, что РФ не поддастся на «подобное вещание, тем более от господина Явлинского».

Ранее Явлинский в интервью РБК заявил, что Украине и России следовало бы наладить отношения, следуя историческому примеру Германии и Франции. Он напомнил, что страны конфликтовали за территории предыдущие два века, но на сегодня геополитический конфликт исчерпан.