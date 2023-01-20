Джабаров напомнил Боррелю о преступлениях испанских добровольцев

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Джабаров

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале ответил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который ранее обвинил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в незнании истории. Джабаров напомнил ему о действиях испанской «Голубой дивизии» во время Великой Отечественой войны.

А может господин Боррель вспомнит, как испанская «Голубая дивизия СС» плечом к плечу с немецкими нацистами осуществляла блокаду Ленинграда в 1941-1943 г.г. Или гибель от бомбежек, обстрелов и голода детей и стариков Ленинграда для него несущественная мелочь? Стыдно и преступно забывать об этом! — написал Джабаров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».

В ответ на это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал слова Лаврова неприемлемыми. Дипломат добавил, что глава российского внешнеполитического ведомства проявил свое «неуважение» к жертвам холокоста из-за сравнения политики Европы по Украине с действиями нацистской Германии.