Дворники нам уже не помогут: надо ли самим брать лопаты и убирать снег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В позапрошлую зиму мемом стало словосочетание «лопата Беглова». Питерский градоначальник в буквальном смысле рассылал снегоуборочные лопаты тем подчиненным, что провалили уборку территории. А вот зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева решила пойти еще дальше и предложила разослать условные лопаты всем россиянам. Народный избранник от широты души своей предложила согражданам подключиться к уборке снега во дворах и на улице.

Так и сказала: «Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов». И тут вспоминается слегка подзабытое: спасение утопающих — дело рук самих утопающих!

Картинки из недалекого прошлого

Тирада госпожи Разворотневой напомнила романтические поездки студентов и прочей маломощной интеллигенции в совхозы на уборку картошки, где они вместе с отвлекаемой от маневров армией спасали корнеплоды от внезапно наступившей дождливой осени. И пародийный лозунг колхозников на демонстрациях «Поможем студентам убрать урожай!» был скорее реалистичным, чем анекдотичным. Тем более что битва за этот урожай руками тех же привлеченных специалистов продолжалась и на овощных базах.

Судя по возрасту, депутат от московского округа № 201 «Нагатинский» вступила во взрослую жизнь тогда, когда все эти приключения, воспетые еще Владимиром Высоцким, остались в прошлом. Но, видимо, играет свою роль генетическая память. И хотя на дворе классический капитализм, тяга к использованию бесплатной рабочей силы не покидает лучшие государственные умы. Все же помнят советские фильмы, когда на расчистку путей перед застрявшим в сугробах поездом выходят все пассажиры, включая утонченных буржуа в мехах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зима как стихийное бедствие

Конечно, бывают ситуации со стихийными бедствиями, когда на помощь спасателям и пожарным добровольно мобилизуется все население, которое не считает зазорным подтаскивать мешки с песком или по мере сил помогать растаскивать завалы. Но это ситуации форс-мажора.

Конечно, можно сколь угодно иронизировать о том, что зима, как всегда, наступила неожиданно. Генерал Мороз не всегда выступает на нашей стороне. А заезжие штатные труженики сферы ЖКХ и не предполагали, что в Москве бывает так холодно в эпоху всеобщего катастрофического потепления. Но зима к нам приходит каждый год! И только лопнувшие трубы и непролазные сугробы — вещи одного порядка. Слава богу, участвовать в раскопке коммунальных утечек нас еще не приглашают.

В принципе, наши депутаты могли бы сослаться на длинные новогодние праздники и провести широкую кампанию по смене ритма отдыха, когда из-за стола полезно выйти на свежий воздух и приложить физические усилия с пользой для организма и общества. Но, к сожалению, снежные штормы не совпадают по времени с каникулами, когда часть населения не занята своим основным делом.

Делай как я

Вообще, Светлана Разворотнева могла бы показать пример и организовать коллективный выход на борьбу со снежными завалами: мол, кто за меня проголосовал, пусть подержит мою новую инициативу. Заодно можно было бы проверить, по-прежнему ли депутат так же популярна у себя в Нагатино, как и четыре года назад. Случился бы такой негласный референдум по случаю проказ матушки-зимы.

Когда-то Гайдар с Чубайсом сочли расходы на ЖКХ непропорциональной нагрузкой на госбюджет и принялись приватизировать эту сферу. Теперь, похоже, приходит время собирать камни. А то ведь скоро дворник, с трудом подбирая слова, объяснит, что его миссия — раздавать лопаты нерадивым и ленивым конструкторам и архитекторам.

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