Дворкович покинул пост главы «Сколково»

Аркадий Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», сообщение об этом опубликовано на сайте фонда. Он находился на этой должности с 2018 года.

Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия выступает «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине.

Источник в аппарате председателя партии заявил, что «Единая Россия» не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» за то, что тот осудил спецоперацию России на Украине.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Дворкович после своих слов о действиях российских военных на Украине должен сам принять решение, оставаться ли на посту директора фонда «Сколково» или нет. Он подчеркнул, что Кремль не может вмешиваться в «партийные дела» «Единой России».