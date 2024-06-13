Двоих украинских генералов объявили в розыск в России РФ объявила в розыск экс-главу ВМС ВСУ и бывшего чиновника из Нацгвардии Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-командующий ВМС Вооруженных сил Украины Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России, следует из данных базы МВД России. Отмечается, что они проходят по статье УК РФ, какой именно — не уточняется.

Гайдук и Кондратюк объявлены в розыск по уголовной статье, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что Гайдуку и Кондратюку были предъявлены заочные обвинения. В ведомстве считают, что под их руководством совершались обстрелы Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 166 человек, в том числе трое детей, а также были разрушены более 60 домов.

Гайдук был уволен со своего поста весной 2016 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В свою очередь Кондратюк лишился своего поста осенью 2023-го указом украинского лидера Владимира Зеленского.

Также 13 июня стало известно, что МВД России объявило телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. По предварительным данным, дело связано с дискредитацией российской армии. При этом в базе МВД России не указано, по какой статье ведется розыск.

Юрист Илья Русяев заявил, что Лазареву выдадут России только в том случае, если будут достаточные основания. Он предположил, что такой исход вряд ли возможен.