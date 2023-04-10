Двое россиян окажутся в открытом космосе 19 апреля Роскосмос: космонавты Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля, сообщается на официальном сайте Роскосмоса. Третьим участником, который продолжит работу внутри станции, станет Андрей Федяев.

В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля, — заявили в Роскосмосе.

Сотрудники станции уже провели оценку функционального состояния мышечного аппарата рук Прокопьева и Петелина, чтобы убедиться в том, что они смогут выполнять физическую работу из скафандра. Для этого используется специальный аппарат — велоэргометр ВБ-3М в модуле «Звезда». Также был проверен заряд аккумуляторных батарей для скафандров «Орлан-МКС», в которых космонавты отправятся за пределы станции.

Предыдущий выход российских космонавтов за пределы МКС прошел в ноябре 2022 года. Космонавты Прокопьев и Петелин должны были после этого еще четыре раза работать в открытом космосе, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения корабля.