Двое российских миллионеров из Forbes отказались от гражданства Миллионеры из списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Forbes. Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из списка Forbes, сдавшими российские паспорта после начала спецоперации на Украине.

Баронов и Тимашев с 2017 по 2021 год входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», однако сами давно живут за границей. Процедуру отказа от российских паспортов они прошли в посольстве России на Кипре, сохранив за собой только кипрское гражданство. Состояние Баронова оценивается в $800 млн, а Ратмира Тимашева — в $750 млн.

В начале февраля стало известно, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов вышел из российского гражданства. Он стал резидентом Хорватии. Также у бизнесмена есть гражданство Доминики. Его он получил в середине 1990-х за $60 тысяч, хорватское — в 2003-м за инвестирование в недвижимость.

С начала военной операции на Украине от российского гражданства отказались многие бизнесмены, в том числе миллиардеры из списка Forbes. Так, из российского гражданства вышли Тимур Турлов, Рубен Варданян, Юрий Мильнер, Николай Сторонский, Олег Тиньков и Игорь Макаров.