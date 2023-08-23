Движение поездов по БАМу открыто после ремонтных работ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сквозное движение поездов по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) восстановлено после завершения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». Первый пассажирский поезд уже проследовал по перегону Нижнеангарск — Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.

В 08:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск — Холодная. <...> Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда, — сообщили в пресс-службе.

Проложено порядка 1800 метров нового пути. Кроме того, было восстановлено свыше 20 опор и 1200 метров контактной сети. Ремонтные работы удалось завершить гораздо раньше запланированного срока, добавили в компании.

Ранее сообщалось об изменении схемы поездов на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Транспорт, следующий с востока на запад, должен был переформироваться на станции Кичера и проследовать по соединительной ветви Тында — Бамовская. Для подвоза пассажиров к Кичере привлечены автобусы.