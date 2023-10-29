Две лодки ВСУ уничтожены под Херсоном

Фото: МО РФ

Две лодки ВСУ уничтожены на Херсонском направлении за прошедшие сутки в районе острова Алешкинский, сообщил ТАСС представитель оперативных служб региона. Также российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка. Выведена из строя одна единица автомобильной техники, — рассказали в оперативных службах.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток ночами переправиться на левый берег Днепра и на острова в Херсонской области. По данным канала, опубликовавшего видео из региона, российская разведка отслеживает движение сил противника и передает координаты, по которым работают РСЗО и гаубицы. Минобороны данную ситуацию не комментировало.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр обречены. По его словам, у противника нет никаких возможностей для развития тактического успеха. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что ВСУ накопили на правом берегу много живой силы и техники.