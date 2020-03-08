https://static.news.ru/photo/ca0f2ad8-627f-11ea-ba16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Rohrschneider/FLPA/ imageBROKER.com/Global Look Press

Изменение климата таит для России две главные опасности: таяние вечной мерзлоты и засуха. Эти явления могут нанести урон благополучию страны.

Что касается наводнений, то ущерб от них обусловлен неверным подходом к строительству, уверен завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских учёных, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП, — приводит слова специалиста РИА Новости.

В каждом крупном регионе России можно выбрать лидирующий процесс, который завязан на климат. На севере это деградация вечной мерзлоты, в Калмыкии и Ставрополье — прогрессирующая засушливость.

Наводнения России особо не угрожают, считает учёный.

Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью — строить что-то там, где строить нельзя, — резюмировал Кислов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов рассказал, как изменение климата повлияет на оплату коммунальных услуг в России. Учёный подчеркнул, что несмотря на уменьшение отопительного сезона в средней полосе РФ на две недели, россияне не смогут сэкономить на электроэнергии.