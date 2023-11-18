Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, дрон атаковал инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский.

В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — заявил Гладков.

За прошедшие сутки украинская армия около 50 раз обстреляла территорию Белгородской области. В частности, противотанковая управляемая ракета и три минометных снаряда ВСУ были выпущены по селу Новая Таволжанка. Там же дрон сбросил два самодельных взрывных устройства. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника пострадали три жителя Донецка. Как сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин, дрон сбросил взрывчатку около торгового центра. Ранения получили двое мужчин и одна женщина.