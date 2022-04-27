Два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа

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Два взрыва зафиксировали экстренные службы Воронеже.Они произошли в микрорайоне Шилово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные помощника оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.

Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Курсе и Белгороде были зафиксированы серии взрывов. Об этом сообщили местные СМИ, очевидцы и власти регионов. Взрывы раздавались около 03:00–03:30 по местному времени.

В Курске взрывы раздавались как в центре города, так и на окраинах. По словам одной из горожанок, городские экстренные службы сообщили ей о работе ПВО. Пользователи соцсетей также рассказали, что они якобы слышали гул самолётов.

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что проснулся примерно в 03:35 утра «от громкого звука, похожего на взрыв». Позже стало известно, что в одном из населённых пунктов региона произошёл пожар на складе боеприпасов.