Два украинских офицера перешли на сторону России Рогов: два украинских офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России

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Несколько десятков военнослужащих ВСУ перешли на сторону российской армии, написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В их числе оказались два офицера элитного спецподразделения.

Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения, — заявил Владимир Рогов.

Ранее член совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что российская армия продолжает наступление в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Он отметил, что ВС РФ сохраняют инициативу в ходе своего продвижения.

21 января он сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.

20 января Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщил, что каждый день ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих. По оценкам представителей спецслужб, сдача Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны.