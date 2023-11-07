Два украинских БПЛА упали под Воронежем: как ВСУ атакуют РФ 7 ноября

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российским территориям. В Воронежской области обнаружили два упавших беспилотника ВСУ. В ДНР сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки. В Белгородской области обстрелам подверглись десять населенных пунктов. А в Крыму российские средства ПВО предотвратили атаку 17 украинских БПЛА. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Два упавших беспилотника ВСУ обнаружили в Воронежской области

Накануне днем на территории Воронежской области обнаружили два украинских беспилотника. По словам главы региона Александра Гусева, военнослужащие ВС РФ обезвредили летательные аппараты. В результате их падения никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Перед этим Telegram-канал SHOT сообщал о падении украинского разведывательного беспилотника «Фурия» у железнодорожной станции в Воронежской области. Дрон обнаружил житель села Валентиновка во время прогулки по лесу недалеко от своего дома. Взрывных устройств на борту БПЛА обнаружено не было. Минобороны эту информацию не комментировало.

В ДНР задержали агента украинской разведки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 55 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 39).

Обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов, а именно Ясиноватой, Донецка, Макеевки, Горловки, Гольмовского и Зайцево, а также Ясиноватский район. В результате атак пострадал житель Никитовского района Горловки. Там же повреждения получили три жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

За последние 24 часа на Донецком направлении зафиксировали 22 артиллерийских обстрела снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. На Горловском направлении ВСУ наносили удары 29 раз артиллерийскими снарядами калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетными.

Между тем на Ясиноватском направлении были зафиксированы четыре обстрела снарядами 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 168 различных боеприпасов.

Кроме того, накануне в региональном управлении ФСБ России сообщили о задержании жителя ДНР, подозреваемого в работе на украинскую разведку. По данным правоохранителей, мужчина передавал Киеву некие секретные сведения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

17 беспилотников попытались атаковать Крым

С раннего утра 7 ноября российские средства ПВО пресекли попытку атаки украинских беспилотников в районе Крыма. В результате часть из них сбили, а другую перехватили над Черным морем и территорией самого полуострова.

Информация о первых сбитых беспилотниках появилась в районе четырех утра. Местные жители сообщали о взрывах в районе города Саки и поселка Новофедоровка, где находится военный аэродром.

Обломки одного из БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. В результате произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один сбитый дрон упал во дворе частного дома в Орловке. Пострадал мужчина, его состояние оценивается как тяжелое: у него диагностировали перелом руки, ранение грудной клетки и живота.

ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по четыре артиллерийских снаряда по селам Красный Хутор и Журавлевка в Белгородской области. Еще пять прилетов зафиксировали на окраине села Замостье. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Также ВСУ стреляли из гранатометов и минометов по населенным пунктам Белгородской области. На окраине Дроновки зафиксировали два прилета, в Марьинке — семь, в Середе — 15, а в хуторе Панков — три прилета. Еще два минометных снаряда упали в районе пропускного пункта «Шебекино». Информации о пострадавших и разрушения не поступало.

Кроме того, в селе Солнцевка украинский дрон сбросил три взрывных устройства, а в Середе — одно. Никто не пострадал, повреждений жилым и иным объектам также нанесено не было.

По хутору Старому в Волоконовском районе ВСУ 14 раз стреляли из минометов и один раз — из гранатомета. Также беспилотник сбросил там взрывное устройство. В Новой Таволжанке зафиксировали четыре минометных прилета. Там же посадили один украинский БПЛА, который уничтожили на земле. В обоих населенных пунктах обошлось без жертв и разрушений.

ВСУ обстреляли Ростовскую и Херсонскую области

Накануне в 16:25 в Ростовской области российские средства ПВО отработали по воздушным целям. По словам губернатора региона Василия Голубева, обошлось без последствий на земле.

В Херсонской области обстрелу подвергся город Новая Каховка. В результате в одном из многоквартирных домов оказались выбиты окна. Кроме того, по данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Пойма, Подстепное и Песчановка. Минобороны эту информацию не комментировало.

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