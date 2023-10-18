«Два удара, и авианосца нет»: летчик раскрыл потенциал МиГ-31 с «Кинжалами» Летчик Сытник: МиГ-31 потопит авианосец двумя ударами «Кинжала»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты МиГ-31, вооруженные комплексами «Кинжал», являются серьезным оружием с радиусом поражения 2000 км, сообщил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, всего два удара потребуется для того, чтобы потопить авианосец, а для эсминца хватит одного. Как отметил Сытник, подобными мерами РФ показывает, что в случае эскалации в Черном море ответ всегда будет.

Это оружие довольно хорошее, 2000 км радиус поражения, два удара «Кинжала», и авианосца нет, а для эсминца будет одного достаточно. Ответка всегда будет. Показываем наши мышцы, с нами надо договариваться, нас надо уважать, а если не уважать, то хотя бы бояться, — сказал Сытник.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами» 18 октября, выступая на пресс-конференции в Пекине. По словам главы государства, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС. По мнению Сытника, регулярное патрулирование акватории Черного моря такими самолетами продемонстрирует странам НАТО настороженность российских вооруженных сил.