Два снайпера ВС РФ за минуту уничтожили 12 польских наемников: что известно

Фото: МО РФ

СМИ сообщили об уничтожении группы польских наемников двумя российскими снайперами на Харьковском направлении. Как это произошло, есть ли видео, что известно?

Как снайперы ВС РФ уничтожили группу польских наемников

Двое снайперов Вооруженных сил России за минуту уничтожили группу, в которую входили 12 польских наемников. Согласно информации Telegram-канала Mash, боевое столкновение произошло на Харьковском направлении.

Как уточнил источник, российские военные на протяжении трех дней выслеживали группу из дюжины польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно сведениям Mash, снайперы нашли иностранцев в «Шервудском лесу» под Изюмом.

На опубликованных кадрах видно, что во время атаки военные использовали тепловизор. Mash добавил, что среди наемников был майор регулярной армии Польши в отставке.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Что сейчас происходит на Харьковском направлении

Как сообщается 20 марта в Telegram-канале Минобороны России, бойцы ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области на Купянском направлении.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области», — подчеркивается в публикации пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли крупный ракетный удар по позициям украинской армии в районе города Волчанск в Харьковской области, уничтожив высокопоставленных генералов ВСУ и СБУ. Военный аналитик Борис Джерилиевский в беседе с aif.ru предположил, что под удар мог попасть главком украинской армии Александр Сырский.

Издание пишет, что ключевой направленностью украинской армии Сырский называл сдерживание Вооруженных сил России на Харьковском направлении, в связи с чем нельзя исключать, что в момент удара он находился на совещании в Волчанске.

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Сырский

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какие главные новости СВО 20 марта

ВСУ во время избирательных мероприятий в России пытались захватить приграничные территории РФ, заявил 20 марта министр обороны страны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, наиболее активные действия развернулись в районе села Козинка Белгородской области. Все атаки были отражены, а понесший потери противник отброшен.

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы армии России на Белгородском направлении полностью зачистили Козинку от остатков украинских диверсантов. В настоящий момент продолжаются мероприятия по недопущению проникновения в Россию других ДРГ, добавили в ведомстве. Министр уточнил, что за восемь суток боевых действий у российской госграницы противник потерял 3501 солдата (790 безвозвратных потерь), 23 танка, 34 единицы бронетехники (11 БМП «Брэдли»), пять пусковых установок РСЗО «Вампир» и вертолет Ми-8.

Кроме того, российские военные уничтожили в зоне СВО четвертый американский танк Abrams. Боевую машину ВСУ подбили на Авдеевском направлении. Российским разведчикам удалось добраться до пораженной техники и осмотреть ее. Военные извлекли все необходимые образцы для дальнейшего изучения.

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