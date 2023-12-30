Два с/х дрона получили первые в России сертификаты летной годности

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Росавиация выдала два первых сертификата летной годности дронов, сообщает пресс-служба ведомства. Их обладателями стали два сельскохозяйственных беспилотника. Дронам также были присвоены регистрационные номера.

Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограммов. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона — им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP, — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что, как правило, беспилотники, чья масса не превышает 30 килограммов, не нуждаются в сертификации. В случае с этими беспилотниками процесс получения документов, включая подачу заявления и вручение документа, занял около месяца.

Ранее сообщалось, что Росавиация утвердила новый график сертификации российских беспилотников. Причиной была названа неготовность ряда производителей предоставить необходимую документацию. Кроме того, в настоящий момент происходит пересмотр подхода к сертификации. Росавиация нацелена на исключение «задвоения некоторых процедур».