Последние новости с фронтов СВО сегодня, 18 декабря: сводка военкоров «Два майора»: ВС РФ атакуют позиции ВСУ у Работино в Запорожье

Фото: МО РФ

На Запорожском направлении за последние сутки обстановка существенно не изменилась, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сейчас ситуация у Клещеевки, Бахмута, Крынок, берегов Днепра, Крыма, Часов Яра, о чем пишут военкоры 18 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 18 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении за истекшие сутки ситуация существенно не изменилась. ВС РФ атакуют к западу от села Работино. ВСУ удерживают позиции. Аналогичная ситуация и восточнее Новофёдоровки», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте состояние грунта не позволяло ВСУ в полном объеме задействовать бронетехнику.

«Отражены атаки пехоты на Вербовое, у Работино наши контратакуют, идут бои местного значения. Не прекращается работа вражеской артиллерии по нашим позициям», — отметил источник.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке российская армия продолжает атаковать в районе Работино, у Вербового встречные бои, ВСУ пытаются продвинуться.

«На Ореховском участке подразделения ВС РФ продолжают локально наступать сразу с двух направлений — западнее Работино и севернее Вербового, занимая тактически выгодные позиции. В Крынках на Херсонском направлении, несмотря на потери и работу российской авиации, ВСУ способны перебрасывать подразделения на левый берег Днепра», — передает «Рыбарь».

Фото: МО Украины

«Военкоры Русской Весны» отметили, что на Ореховском участке Запорожского фронта российские войска практически перехватили инициативу, продолжая развивать успех серией мощных атак на линии Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое.

«В районе Копани — Работино — Новопрокоповки штурмовики ЮВО при поддержке танков и артиллерии атакуют украинские позиции, выбивая пехоту ВСУ из окопов в посадках и продвигаясь вперед, за последнее время продвижение у Работино и Новопрокоповки до 1 км. У Вербового полки ВДВ также не прекращают атаки вражеских позиций, все дальше оттесняя его от поселка. Десант постепенно забирает посадку за посадкой. При этом враг продолжает перебрасывать силы и пытаться контратаковать, успеха не имеет. Генштаб ВСУ все также признает, что потерял инициативу», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Часов Яра 18 декабря 2023 года

«Западнее Артемовска (Бахмута) ВС России атакуют н.п. Богдановка, продвигаются в сторону н.п. Ивановка по трассе на Часов Яр. Тяжелые бои идут у Клещеевки за контроль над высотой», — пишут «Два майора».

WarGonzo передает, что на Бахмутском направлении ВС РФ атакуют у Андреевки и к северо-западу от Клещеевки по гряде высот.

«На северном фланге продолжают давление на украинские войска в Богдановке. ВС РФ также активизировались у Спорного, пытаясь улучшить свои тактические позиции. За минувшие сутки ЛБС существенно не изменилась. Украинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление», — отметил источник.

Readovka рассказала, что армия России атаковала в направлении Богдановки.

«Кроме того, наши бойцы успешно продвинулись в районе Клещеевки. В Андреевке продолжаются бои у железной дороги», — отметили авторы канала.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Рыбарь» передает, что сейчас идут ожесточенные бои за контроль над дорогами Григоровка — Богдановка и Хромово — Часов Яр.

«Южнее штурмовые подразделения „Камертон“ проводят дозачистку Бахмутских дач, расширив зону контроля на участке. После взятия господствующей высоты в районе Клещеевки российские подразделения продолжают наступление западнее села», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Херсона, Крынок, берегов Днепра 18 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении продолжаются бои у Крынок, вражеские каналы сообщают о задействовании ВС России бронетехники. Наш операторы БПЛА не прекращают уничтожать живую силу противника на воде: враг вчера сосредоточился на пополнении личного состава и эвакуации. Сообщали об уничтожении вражеского самолета в небе над Елизаветовкой, находящейся в тылу направления противника», — пишут «Два майора».

WarGonzo отметил, что сейчас на Херсонском направлении сложилась патовая ситуация.

«Херсонско-Крымское направление. Основное внимание приковано к Крынкам, где ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левому берегу Днепра. Можно сказать, что на данный момент на этом участке сложилась патовая ситуация. Ни одна из сторон не в состоянии выиграть эту шахматную партию. Впрочем, такое положение дел все же больше устраивает ВС РФ. Превратить тактический плацдарм в оперативный ВСУ не сумели», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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