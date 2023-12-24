«Два майора» указали на нежелание Ивлеевой помогать СВО: сводка военкоров «Два майора»: Ивлеева пытается сгладить гнев людей фразой про отправку денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой и ее извинения, брошенный польский танк PT-91 Twardy у Работино, совет украинцам в вопросе мобилизации, обстрел Брянской области, раскрытие информации о количество систем ПВО у Украины, удары по населению Донбасса, обстановка на Луганском направлении — российские военкоры 24 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают события и новости, связанные с ходом СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Два майора» прокомментировали извинения Ивлеевой за «голую» вечеринку

«Ивлеева невнятно что-то мямлит про свою содомитскую вечеринку. Фразой „отправлю деньги на благотворительность“ пытается сгладить гнев людей. Не на фронт, подчеркиваем. На абстрактную благотворительность. Наутро после своего шабаша она еще думала, что все обойдется интернет-скандалом, и хамила возмущенным людям. Ее и всех ее гостей надо засунуть в чулан забвения», — отметили авторы канала.

Юрий Котенок рассказал, какой танк ВСУ бросили в районе Работино в Запорожье

«PT-91 Twardy, утопленный в грязи и брошенный ВСУ в районе Работино. PT-91 Twardy — это польский основной боевой танк, созданный как лицензированная копия Т-72М1. Производство осуществлялось с 1995 по 2002 год. Всего было выпущено 232 единицы. Точно число машин данного типа, переданных Варшавой Киеву, неизвестно», — написал военкор.

Евгений Поддубный дал совет жителям Украины в вопросе мобилизации

«На территории, которую контролирует киевский режим, будут действовать мобильные блок-посты карательных отрядов военкоматов. Новый уровень насильственной мобилизации. На фоне железного занавеса, который установлен Владимиром Зеленским, самое разумное — это сдаваться в русский плен. На ЛБС позывной Волга. Частота 149.200. Украинские военнослужащие могут получить инструкции и договориться о сдаче», — отметил военкор.

Фото: МО Украины

«Рыбарь» рассказал о том, как ВСУ обстреляли Брянскую область

«Украинские формирования с применением танков и минометных орудий обстреляли приграничные территории Брянской области, выпустив в общей сложности свыше 30 снарядов. В поселке Зерново Суземского района пострадал один мирный житель, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получила хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — сообщил источник.

Александр Коц: «Раскрыто количество комплексов ПВО у Украины»

«У Киева сейчас примерно 564 комплекса ПВО, а у всей Европы — около 1,6 тысячи. Данные приводит The Wall Street Journal. Несмотря на постоянные просьбы Зеленского о поставках, партнеры не спешат отправлять ВСУ эти системы, потому что на создание новых могут уйти годы, пишет газета. 564 комплекса ПВО — это достаточно серьезно, несмотря на то что это не только Patriot и NASAMS, но и пушечные немецкие „Гепарды“, и американские MIM-23 HAWK времен вьетнамской войны. Другой вопрос, где взять на весь этот „зверинец“ боекомплект. Для советских ЗРК ракет у ВСУ практически не осталось, восполнить запасы негде. Западные ЗУР стоят как космолет, но Киев ежедневно расходует их на копеечные „Герани“. Боевая эффективность украинской ПВО находится в прямой зависимости от щедрости НАТО. И не в последнюю очередь — от ситуации на Ближнем Востоке, где западные ЗРК очень понадобились Израилю», — подчеркнул военкор.

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press NASAMS

Андрей Руденко рассказал, как ВСУ атакуют население Донбасса

«За истекшие сутки вооруженные формирования Украины совершили очередные преступления против мирного населения ДНР. Украинские боевики произвели сбросы взрывоопасных предметов с БЛПА в Петровском и Кировском районах г. Донецка, в результате среди мирного населения восемь человек получили ранения. Кроме этого, украинские националисты произвели массированные обстрелы с применением артиллерии 155-мм калибра Никитовского района Горловки, Ясиноватой, Павловки, а также Петровского и Кировского районов Донецка, в результате которых шесть человек получили ранения. Всего от обстрелов повреждены 17 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры», — сообщил журналист.

WarGonzo рассказал про обстановку на Луганском направлении

«На Луганском направлении российские войска сумели серьезно потеснить ВСУ у Тернов. Это ключевой населенный пункт, через который снабжается украинская группировка на левом берегу реки Жеребец. От передовых позиций ВС РФ до села менее 4 километров. Также российские войска сумели немного продвинуться у Синьковки», — добавил источник.

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