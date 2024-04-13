Два грузовых парома столкнулись на Волге

На реке Волге в Татарстане столкнулись два грузовых парома, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Надзорным ведомством организована проверка по факту случившегося.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по обстоятельствам столкновения паромов на реке Волге в Татарстане. По предварительным данным, 13 апреля 2024 года в вечернее время на реке Волге вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования, добавили в ведомстве.

В ноябре три корабля столкнулись в акватории Керченского пролива из-за шторма. Мощные волны сбили суда «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5», никто из людей не пострадал. «Матрос Шевченко» пытался выйти в открытое море, однако управлять кораблем было невозможно. Сильные порывы ветра подтолкнули его на «Матроса Позынича», это судно не смогло сманеврировать от удара. После этого корабли понесло на теплоход, снявшийся недавно с якоря.